انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية انباءا عن ظهور أعراض فيروس كورونا على الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” .

الأمر الذي دفعها لإجراء مسحة تحليل الفيروس للتأكد من إصابتها من عدمه .

وأن نتيجة المسحة جاءت إيجابية لتجري شيرين مسحة أخرى وظهرت نتيجتها سلبية .. لتقوم شيرين بإجراء مسحة ثالثة تكون الفيصل حتى تتأكد من الأمر ولم تظهر نتيجة هذه المسحة حتى الآن .

كما تردد أيضا إصابة والدة شيرين عبد الوهاب بفيروس كورونا بعد إجرائها للمسحة التي جاءت نتيجتها إيجابية .

الأمر الذي دفع ” حسين حبيب ” والد الفنان ” حسام حبيب ” زوج شيرين إلى الخروج بتصريحات صحفية له لنفي كل ما تردد حول هذا الأمر .

وقال : ” مش عارف الناس مالها ومال شيرين الأيام دي ” .

ونفى أيضا ” محمد عبدالوهاب ” شقيق شيرين في تصريحات صحفية يوم أمس الأحد كل الأخبار المتداولة مؤكدا أنها عارية من الصحة وأن شقيقته تتمتع بصحة جيدة .