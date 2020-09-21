انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا حول تعرض الفنان المصري ” سمير غانم ” إلى وعكة صحية بشكل مفاجئ أدت إلى نقله إلى المستشفى وخضوعه لبعض الفحوصات الطبية .

الأمر الذي دفع سمير غانم إلى الخروج بتصريحات صحفية له لنفي كل ما تردد من شائعات وطمأنة محبيه ومتابعيه على وضعه الصحي .

فقال : ” لسه مفقدوش الأمل إني أتعب .. عموما أنا الحمد لله صحتي زي الفل .. في ناس كتير بتقول إني عيان بس أنا قدامكم أهو مفيش أي حاجة قاعد في بيتي 24 قيراط ” .

ووصف سمير غانم من يطلقون هذه الشائعات بإنهم ” ناس فاضية ” قائلا : ” ناس فاضية مش عارفة تعمل إيه بينقوا أي نجم ربنا مديله قبول ولسه بيدي للناس فبتضايقهم الحكاية دي يمكن ” .