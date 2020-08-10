انتشرت أخبارا على نطاق واسع خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي تفيد بوفاة الفنان السوري ” باسم ياخور ” إثر تعرضه لحادث سير في مدينة دبي بدولة الإمارات .
الأمر الذى دفع باسم ياخور إلى الخروج لنفي ما تم تداوله وطمأنة جمهوره ومحبيه على وضعه من خلال منشور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .
فكتب قائلا : ” أحبائي وأصدقائي أنا بخير .. بعض المرضى والحاقدين الله يشفيهم فبركوا إشاعة تعرضي لحادث .. شكرا لكل إهتمامكم ومحبتكم أيها الرائعين ” .
الحمدلله على السلامه
اعملك شاي على الجمر وادعي على من ظلمك
من يلومك الشاي ولا احلى خصوصا المنعنش
وياصبابين الشاي زيدوا حلاته
مساء الورد * أحمد*…….
بتحب الشاي القهوة أطيب …..
!!
مساء الفل والياسمين اخر العنقود
القهوه على قول ام فؤاد ياقهوة ياطول الليل لابو فؤاد دكاكه
مع اني مابعرفش شو يعني دكاكه ؟
ماذا تقول أنت؟