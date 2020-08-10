انتشرت أخبارا على نطاق واسع خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي تفيد بوفاة الفنان السوري ” باسم ياخور ” إثر تعرضه لحادث سير في مدينة دبي بدولة الإمارات .

الأمر الذى دفع باسم ياخور إلى الخروج لنفي ما تم تداوله وطمأنة جمهوره ومحبيه على وضعه من خلال منشور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

فكتب قائلا : ” أحبائي وأصدقائي أنا بخير .. بعض المرضى والحاقدين الله يشفيهم فبركوا إشاعة تعرضي لحادث .. شكرا لكل إهتمامكم ومحبتكم أيها الرائعين ” .