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انتشرت أخبارا على نطاق واسع خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي تفيد بوفاة الفنان السوري ” باسم ياخور ” إثر تعرضه لحادث سير في مدينة دبي بدولة الإمارات .

الأمر الذى دفع باسم ياخور إلى الخروج لنفي ما تم تداوله وطمأنة جمهوره ومحبيه على وضعه من خلال منشور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

فكتب قائلا : ” أحبائي وأصدقائي أنا بخير .. بعض المرضى والحاقدين الله يشفيهم فبركوا إشاعة تعرضي لحادث .. شكرا لكل إهتمامكم ومحبتكم أيها الرائعين ” .

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‫3 تعليقات

  1. الحمدلله على السلامه
    اعملك شاي على الجمر وادعي على من ظلمك


    من يلومك الشاي ولا احلى خصوصا المنعنش
    وياصبابين الشاي زيدوا حلاته

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  2. رد

  3. مساء الفل والياسمين اخر العنقود
    القهوه على قول ام فؤاد ياقهوة ياطول الليل لابو فؤاد دكاكه
    مع اني مابعرفش شو يعني دكاكه ؟

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