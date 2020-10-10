انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صورة للفنان المصري ” أحمد خالد صالح ” تشير إلى تعرضه لوعكة صحية أدت إلى دخوله إلى أحد المستشفيات .

حيث ظهر أحمد خالد صالح في الصورة وهو يرقد على سرير داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى وذلك بعد أيام من احتفاله بعقد قرآنه على الفنانة ” هنادي مهنى ” .

ولكن اتضح أن هذه الصورة من كواليس تصوير حكاية ” لازم أعيش ” من مسلسل ” إلا أنا ” التي يشارك فيها أحمد خالد صالح ويتم تصويرها حاليا استعدادا لعرضها خلال الأيام القادمة على شاشة قنوات dmc .

يذكر أن حكاية لازم أعيش من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي وبطولة : جميلة عوض ونجلاء بدر وأحمد خالد صالح وخالد أنور وسلمى أبوضيف وفراس سعيد وباسم مغنية وسلوى محمد علي .. وهي الحكاية السادسة والأخيرة من مسلسل إلا أنا .