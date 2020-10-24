انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا حول وفاة الفنان المصر ي” عبد الرحمن أبو زهرة ” في منزله .

وهو الأمر الذي دفع إبنته ” سحر ” إلى الخروج للرد على تلك الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي ونفيها مؤكدة أن والدها بخير وحالته الصحية مستقرة .

وأعربت سحر عن إنزعاجها واستنكارها للشائعات التي انتشرت حول وفاة والدها في منشور لها عبر حسابها على موقع ” فيس بوك ” ومبدية استيائها الشديد من مروجيها .

ومن ناحية أخرى خرج نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” بتصريحات صحفية له لنفي شائعة وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة مؤكدا على إنه يتمتع بصحة جيدة .. وقال : ” طلعنا بيان والموضوع كذب ” .