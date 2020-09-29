انتشر خلال الساعات القليلة الماضية خبرا على مواقع التواصل الإجتماعي يفيد بوفاة الفنان المصري ” مصطفى قمر ” .

وهو الأمر الذي دفع مدير أعماله ” علي رشاد ” إلى الخروج للرد على هذه الشائعة ونفي ما تم تداوله والتأكيد على إنه لا أساس له من الصحة متسائلا عن السبب ووجه الاستفادة من نشر تلك الأخبار .

فكتب في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” : ” حسبي الله ونعم الوكيل .. فيه ناس بتبث شائعات مش فاهم إيه الاستفادة اللي بترجع ليهم غير إنهم بيتسببوا في أذى نفسي وقلق لأهل وأصدقاء وجمهور الفنان مصطفى قمر ” .

وتابع علي رشاد : ” ربنا يشفي نفوسكم المريضة .. حبيت أطمن كل اللي وصلته الشائعة وكلمني .. الدرش بخير والحمد لله ” .