ما زالت الشائعات حول صحة الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله تشغل مواقع التواصل الاجتماعي منذ الظهور الاخير له والذي ظهر فيها متعبا ويعاني من السعال.

وفي احدث هذه الشائعات فقد تناقلت بعض الحسابات انباءا عن وفاة حسن نصرالله زاعمة نقلها عن مواقع لبنانية اخبارية بالاضافة الى مواقع اسرائيلية.

ماذا يحدث في لبنان !

– قناة الجديد اللبنانية :

أنباء عن وفاة الأمين العام لحزب الله

– مراسل المنار : حاله من الذهول في الضاحية بعد تناقل اخبار تؤكد وفاة نصر الله

– وكالة إسرائيلية :

أربعة قنوات لبنانية مختلفة تتحدث عن وفاة #حسن_نصرالله pic.twitter.com/JaPMwyWLrm — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) June 1, 2021

وكان ناشطون قد تحدثوا امس عن دخول حسن نصرالله في غيبوبة منذ منتصف الليل الفائت، ما دفع أنصاره وجمهور الحزب الى تقديم الماء والخبز على نية شفائه”.

وبالنسبة الى موضوع “تقديم الماء والخبز على نية شفائه”، فقد افاد المصدر ان “هذه البادرة أُعلِنت بعد اطلالته التلفزيونية الاخيرة”، في 25 أيار 2021، في ذكرى تحرير الجنوب من الاحتلال الاسرئيلي.

لا اعلم سبب فرح المخالفين ل #حسن_نصرالله

على اساس ان مات سيخلفه شخص افضل يوزع لهم الهدايا والورود

ان هلك سيخلفه اشد منه ظلما وطغيان لينفذ تكملة المخطط التوسعى المرسوم للفرس

الذي مكنهم من السيطرة على عدة عواصم عربية — hedyan (@aldarb1) June 1, 2021

غير ان نعيم قاسم ” نائب الأمين العام لحزب الله أكد في حوار تليفزيوني له حقيقة الأمر موضحا أن حسن نصر الله بخير وبصحة جيدة وإنه تعرض مؤخرا لعارض صحي يستوجب الراحة لا أكثر ولا صحة لما تم تداوله وما أثير أيضا حول إصابته بفيروس كورونا .

وتابع : ” أصيب نصر الله بعارض صحي طارئ خلال الايام الماضية وكان يحتاج الى يومين أو ثلاثة للشفاء .. ولكن بسبب انتظار المحبين لكلامه في الخامس والعشرين من مايو ولأن عدم الظهور سيحدث تساؤلات عديدة وبغير محلها أصر على الظهور ليكون إلى جانب المحبين والمنتظرين لكلماته في هذه المرحلة ” .