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خبر يضرب العائلة الملكية .. إصابة ” الأمير تشارلز ” بفيروس كورونا

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كشفت صحيفة ” الإندبندنت ” البريطانية اليوم الأربعاء عن إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد بعد ثبوت إيجابية التحاليل التي أجراها .

وذلك على الرغم من الاحتياطات والحرص الشديد الذي كان يتبعه الأمير تشارلز للوقاية من الإصابة بالفيروس إلا أن ذلك لم يقيه منه .

يذكر أن متحدث بإسم عائلة الأمير تشارلز فى بريطانيا كان قد صرح يوم الجمعة الماضية أن الأمير وزوجته ” كاميلا ” قد ألغيا جولتهما التى كانت مقررة إلى البوسنة وقبرص والأردن بعد نصيحة من الحكومة البريطانية بسبب تفشي فيروس كورونا .

 

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