خمنوا المبلغ الكبير الذي أُنفق على حمل ميغان ماركل حتى الولادة!

تكلفة باهظة تمّ إنفاقها منذ حمل دوقة ساسكس ​ميغان ماركل​ بطفلها الأول ” آرتشي” من ​الأمير هاري​ وحتى ولادتها منذ أيام، وذلك وبحسب ما رصد موقع “ديلي ميل”، الذي أشار إلى أنّ المبلغ الذي أُنفق في هذه الفترة وصل حتى 1.43 مليون دولار أميركي.

وأضاف الموقع تفصيلاً عن هذا المبلغ الكبير الذي أنفق، وأتى على الشكل التالي، إطلالة ميغان في الصور الفوتوغرافية نحو 2653 دولاراً، والبيبي شاور 504403 دولارات، وتجديد الحضانة: 65000 دولار، وجلسات الوخز بالإبر: 11310 دولار، الاستجمام في البيبي مون: 42900 دولار، وتكاليف الولادة في المستشفى الخاص: 19500 دولار، ملابس ميغان خلال الحمل: 703304 دولارات.