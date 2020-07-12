نشر الحساب الرسمي لمنصة ” شاهد ” الإلكترونية على موقع ” تويتر ” الإعلان التشويقي للفيلم الوثائقي الذي يحمل إسم ” دقائق مرقوا سنة ” .

حيث يتناول الفيلم الرواية الكاملة لحادث اقتحام فيلا الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” الذي وقع منذ عدة أشهر ومقتل المقتحم على يد زوجها الدكتور ” فادي الهاشم ” .

ومن المقرر عرضه على منصة ” شاهد vip ” حصريا في ال 16 من شهر يوليو الجاري .

وظهرت نانسي عجرم في بداية الإعلان واصفة ما مرت به خلال الحادث بإنها ” دقائق مرقوا سنة ” .. وأكدت على إنها سوف تتحدث عن التفاصيل كاملة .

وبعد تداول فيديو الإعلان عن الفيلم على مواقع التواصل الإجتماعي انقسم المتابعون ما بين مؤيد لمحتوى لم يعرض بعد .. وبين مهاجم لفكرة استغلال الأمر فنيا خاصة وأن القضية ما زالت منظورة أمام القضاء .

وخرج ” جيجي لامارا ” مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم بتصريحات صحفية له تحدث من خلالها عن هذا العمل فقال : ” الفيلم عبارة عن مقابلة مطولة مع زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم مدتها تقريبا ساعة ونصف الساعة ومن المقرر عرضها عبر تطبيق شاهد ” .

وتابع : ” انتشرت كثير من الأقاويل بينما التزم فادي الصمت، لذلك من حقه أن يظهر ويفند ويسكت كل من تحدث دون وجه حق بأمور غير صحيحة ويرد ايضا على بعض النقاط ويسرد القصة كاملة .. لقد وصل الأمر إلى تهديد فادي ونانسي بالقتل من الشخص المقيم في ألمانيا ” .