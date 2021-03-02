لا يزال حفل الميلاد الذي أقامته الفاشينيستا الكويتية خلود لتوأمها يُحدث ضجة كبيرة بين المتابعين على السوشيال ميديا، حيث انقسمت الآراء بين معجب بالتحضيرات ومنتقد لها ولزوجها أمين.



واختارت خلود أن تحتفل بميلاد التوأم في منزلها حيث اعتمدت على أجواء ديزني وشخصية الأميرات، فارتدت ابنتها الكبرى خلود فستاناً باللون الأزرق كي تحصل على إطلالة “سندريلا”، في حين اختارت للطفلتين التوأم إطلالة الأميرتين “بيل” و”أورورا” بفستانين أحدهما باللون الفوشيا والثاني بالأصفر. أما خالد فارتدى ملابس الأمير.

وشاركت خلود متابعيها بصور استعرضت فيها الإطلالة التي اختارتها بنفسها لهذه المناسبة، حيث ارتدت فستاناً باللون الزهري ووضعت شعراً مستعاراً باللون الأحمر للحصول على إطلالة “أريل” حورية البحر الشهيرة في ديزني.



كذلك نشرت خلود صورة عائلية من الاحتفال وعلّقت عليها: “احتفلنا بعيد ميلاد توائمي وسوينا ثيم العيد ميلاد اميرات ديزني والأمير الوسيم. ليان وليليان وخالد صار عمرهم سنتين الله يحفظهم وياخذ من عمري ويعطيهم”.



وتابعت: “انا اريل وخلودي الصغيرة سندريلا وليان بيل وليليان ارورا وخالد وامين نفس لبس الأمير شارل زوج سندريلا”.