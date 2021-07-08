أعلنت ” نصاف بن علي ” الناطقة بإسم وزارة الصحة التونسية في تصريحات لها لراديو ” موزايك ” عن إنهيار المنظومة الصحية في البلاد .

وذلك مع التفشي السريع لجائحة كورونا وامتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء .. حيث سجلت تونس قرابة ال 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا و134 حالة وفاة يوم أمس الأربعاء .

فقالت نصاف بن علي في تصريحاتها : ” نحن في وضعية كارثية .. المنظومة الصحية انهارت .. لا يمكن أن تجد سريرا إلا بصعوبة كبرى .. نكافح لتوفير الأكسجين .. الأطباء يعانون إرهاقا غير مسبوق .. المركب يغرق ” .

وتواجه السلطات التونسية حاليا صعوبة في التعامل مع زيادة الإصابات وكانت قد فرضت عزلا عاما في بعض المدن منذ الأسبوع الماضي لكنها رفضت فرض العزل العام على المستوى الوطني بسبب الأزمة الاقتصادية .