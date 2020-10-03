نفت الفنانة السورية ديمة بياعة الأنباء المتداولة حول انفصالها عن زوجها أحمد الحلو، مطالبة الجميع بعدم نشر شيء أي يتعلق بحياتها الشخصية إلا إذا كان عن لسانها أو زوجها فقط.

وعن التعليق المسيء بحق زوجها على صورته برفقة صديقته، أشارت ديما بياعة إلى أنه تم اقتصاص التعليق الذي قامت هي بالرد عليه من إحدى المسيئين لها لكي يظهر وكأنها تعلق على الصورة.

وقالت ديمة عبر تطبيق الستوري التابع لحسابها على “انستغرام” :”لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تعليقي على صورة أحمد الحلو بتعليق مسيء، حيث قامت إحدى المواقع بتعديل التعليق ليظهر وكأني قصدت به التعليق، بل كان تعليقي ردا على احد الاشخاص الذي قام بوضع تعليق مسيء يمس بي شخصية مما دفعني للرد عليه بطريقة غير لائقة تتماشى مع طبيعة التعليق وحذف التعليق بعدها”.

وأضافت:”وبالنسبة للأغنية فهي كانت على لستوري قبل التعليق بكثير وهي ترند حالياوبالنسبة للبهارات يلي عم تنزل الله يوفقكم لا تاخدوا بأي شي الا اذا كان مني او من احمد شخصياوجب التوضيح وشكرا”.

وكانت الفنانة السورية قد أثارت تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي واستغرابهم بعدما تداولت مجموعة صفحات وحسابات مهتمة بالشأن الفني خبر وجود خلاف بينها وزوجها أحمد الحلو، وذلك نتيجة لصورة نشرها الأخير عبر حسابه على موقع انستغرام تم تداول تعليق بياعة عليها.