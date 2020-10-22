نشر الفنان اللبناني ” راغب علامة ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” علق من خلالها على تكليف ” سعد الحريري ” بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة متمنيا له التوفيق .

ولكنه أعرب عن عدم تفاؤله في إمكانية تغيير الأوضاع بلبنان نظرا لوجود النظام القائم الذي وصفه ب ” المريض ” .

فكتب راغب علامة قالا : ” أتمنى للرئيس سعد الحريري أن يوفّق بتشكيل حكومة تخلّص اللبنانيين من الواقع الأليم الذي وصل بلدنا الغالي إليه ” .

وتابع : ” أنا شخصياً غير متفائل في ظل هذا النظام المريض والمعقّد أن تستطيع أي حكومة إنقاذ الوطن .. المطلوب تغيير هذا النظام الذي لا رقيب فيه ولا حسيب ” .

أتمنى للرئيس سعد الحريري أن يوفّق بتشكيل حكومة تخلّص اللبنانيين من الواقع الأليم الذي وصل بلدنا الغالي اليه ! أنا شخصياً غير متفائل في ظل هذا النظام المريض والمعقّد أن تستطيع أي حكومة إنقاذ الوطن ! المطلوب تغيير هذا النظام الذي لا رقيب فيه ولا حسيب !!!! — RaghebAlama (@raghebalama) October 22, 2020