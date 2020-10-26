أعلن الفنان اللبناني ” راغب علامة ” خلال استضافته في لقاء مع قناة ” الجديد ” اللبنانية عن رغبته في تقديم دويتو غنائي مع الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” .

وذلك بعد نجاحهما معا في تقديم عدد من الأغنيات على المسرح في وقت سابق .. مشيرا إلى أنه يحضر لأغنية تناسب صوت شيرين الذي وصفه ب ” الدافئ والعميق ” وتركيبتها ويتمنى تقديمها معها .

وعلى الجانب الآخر ردت شيرين عبد الوهاب على طلب راغب علامة في تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” معربة عن امتنانها لذلك .

فكتبت قائلة : ” ميرسي يا دنچوان الوسط الفني .. إنت حلو وكلامك حلو وأكيد الغناء جنبك هيكون شرف كبير ليا ” .

ليرد عليها راغب علامة بتغريدة له جاء فيها : ” قدام الناس بقولهالك .. يللا نسعدهم بأغنية تليق فينا وفيهم وأنا بحبك جداً جداً ” .