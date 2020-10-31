أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لزوجة مصرية وهي تقدم لزوجها هدية غريبة بمناسبة عيد ميلاده، ضجة واسعة.

وبحسب الفيديو، ظهر علبة هدايا عملاقة، وحين فتحها الزوج وجد داخلها راقصة ترتدي بدلة رقص زهرية اللون، ومن هول المفاجأة قال الزوج مازحا: “سأدخل معها ثم أعود لكم”.

وطالب الزوج بإخراج الراقصة من الطرد، لترد عليه: “سنة حلوة ياجميل”، فقبل يدها وتبادلا القبلات ورقصا معا.

وأثار الفيديو جدلا، حيث سخر نشطاء من مسألة علم الزوجة بأن زوجها يحب النساء كثيرا، بينما اعتبر البعض الآخر أن الزوجة تمزح فقط، وأرادت فعل أمر مميز لزوجها.