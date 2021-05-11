انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا عن وفاة الفنان ” سمير غانم ” وتناقل المتابعون الخبر مع الكلمات التي تنعيه دون التأكد منه أو إعلان أسرته ونقابة المهن التمثيلية لذلك .

وهو الأمر الذي أثار استياء الإعلامي ” رامي رضوان ” زوج الفنانة ” دنيا سمير غانم ” ليخرج بتغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” لنفي هذا الخبر والمطالبة بالتوقف عن نشر الشائعات مشيرا إلى أن الوضع الصحي لسمير غانم لايزال حرجا .

فكتب رامي رضوان في تغريدته قائلا : ” يا اخوانا الرحمة من الشائعات احنا فينا اللى مكفينا .. أرجوكم ما يتم تداوله غير صحيح والوضع لا يزال حرج ” .

كما نشر أيضا الفنان ” حسن الرداد ” زوج الفنانة ” إيمي سمير غانم ” تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر جاء فيها : ” لا صحة لكل الأخبار المتداولة بخصوص الحالة الصحية لحمايا الأستاذ سمير غانم ” .

وتابع : ” نرجو من الجميع عدم تداول أو نشر أي خبر أو بوست بخصوصه أو حماتي الأستاذة دلال عبد العزيز إلا ما يتم نشره هنا على صفحتي أو صفحة رامي رضوان ” .