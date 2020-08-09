نشر الفنان اللبناني ” رامي عياش ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” أعرب من خلالها عن رفضه وإنزعاجه لما تم تداوله من أخبار حول ترشحه ليكون بديلا في الحكومة التي أعلن عدد من الوزراء استقالتهم منها .

فكتب قائلا : ” أنا لست بديلا عن أي وزير .. ورفضت ذلك سابقا .. والبديل يجب أن يحترم كرامات الناس ودماء الناس .. اليوم بدل إنقاذ الناس وإيقاف الغرق نقوم بترتيب المقاعد على سفينة غارقة ” .

وتابع في تغريدة أخرى : ” مستقبلنا جميعا مهدد و 300 ألف من أهلنا مشرّدون مفقودين ومفقودات تحت الانقاض ” .

وأضاف رامي عياش : ” المطلوب بناء متكامل ينقذنا من هذا الركام وتلتف حوله الناس ويستعيد ثقة العالم بلبنان منارة هذا الشرق ” .

انا لست بديلًا عن أي وزير .. ورفضت ذلك سابقا .والبديل يجب أن يحترم كرامات الناس ودماء الناس!

اليوم بدل إنقاذ الناس وايقاف الغرق نقوم بترتيب المقاعد على سفينة غارقة !!!!

. #لبنان #بيروت — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) August 9, 2020