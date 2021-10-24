أثار أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والذي يطلق على نفسه لقب “king rolodex” غضب ناشطين لبنانيين، بعد بثه سلسلة مقاطع فيديو عبر حسابه في إنستغرام، توثق لحظة توزيعه “شيكات” ومبالغ مالية على مجموعة من الشباب والشابات في لبنان.
ووفق ما يتداوله ناشطون لبنانيون عبر توتير، “الملك رولودكس” هو رجل أعمال واسمه الحقيقي “ياسين فواز”، وقد وصل إلى لبنان مؤخرا لتوزيع مساعدات على المحتاجين في “بيروت والبقاع ذات الأغبية السنية بهدف التحضير للانتخابات عبر دعمه مرشحين محددين”.
ويحظى رولودكس بمتابعة أكثر من مليون و200 ألف شخص عبر حسابه في إنستغرام، ويعرّف عن نفسه بأنه “الملك رولودكس. شخصية عامة”.
وبث رولودكس أو ياسين فواز، عبر خاصية الستوري في إنستغرام، سلسلة فيديوهات قصيرة لمجموعة من الشباب والشابات في لبنان الذين يوجهون له الشكر على المساعدات التي منحهم إياها، مشيرين إلى أنهم حصلوا عليها كجوائز لفوزهم بمسابقة قام بتنظيمها.
لكن الفيديو الذي يوثق طريقة تسليمهم الشيكات والأموال أثار غضب اللبنانيين، الذين اعتبروه غير لائق، حيث وصفه ناشط يدعى “أمين” عبر حسابه في تويتر، بالقول “لا يوجد وصف لهذا الفيديو المهين للإنسان وكرامته”.
غير ان اخرين اعتبروا ان ياسين فواز وهو ابن احد كبار رجال الاعمال المغتربين في افريقيا ويعيش في فرجينيا الامريكية يحاول تقليد المشاهير و اسلوبهم ولا يزيد الامز عن هذا الحد.