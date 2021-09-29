أكد حميد الشايجي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية “واعي”، على أهمية تغيير الصورة النمطية حول كون المرأة “ألطف الكائنات”، وربط صفة العنف بالرجال فقط.

وقال الشايجي خلال برنامج “يا هلا”، إن المرأة تمارس العنف الجسدي أيضًا، سواء على أبنائها أو على امراة من جنسها، وأيضا زوجها في بعض الأحيان.

وأضاف: ” نسبة الرجال الذين يُعنفون من زوجاتهم 5% في المملكة وفقا لدراسة الدكتورة مها المنيف، وفي أمريكا تصل النسبة إلى 30 % “.

وأشار إلى أن النساء أكثر طلبا للاستشارات الأسرية من الرجل، قائلا: “لأن المراة ما عندها مشكلة للإعلان عن تعرضها للعنف، الرجل العكس عنده عوائق للتكلم عن مشاكله”.