انفعل كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، على الحكم الصيني في نهاية الشوط الأول من مباراة فريقه أمام نادي شباب أهلي دبي الإماراتي في ملحق التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لعام 2024. وذلك بعد رفض الحكم احتساب ضربة جزاء طالب بها رونالدو..

ونتيجة لذلك، خرج رونالدو من الملعب وهو غاضب ويتحدث مع الحكم الصيني. وبعد انتهاء الشوط الأول، عاد رونالدو إلى الملعب وهو يحاول تهدئة نفسه.

بعد مقصية اصطدمت في يد مدافع شباب الأهلي



رونالدو يطالب الحكم باحتساب ركلة جزاء pic.twitter.com/tYHfnLXw7L — FilGoal (@FilGoal) August 22, 2023

وظهر رونالدو لحظة خروجه من الملعب وهو ينفعل على الحكم قائلا “استيقط استيقط” قبل ان يقوم بدفع احد اعضاء نادي شباب الاهلي.

وتمكن النصر من الفوز بالمباراة بنتيجة 4-2، ليضمن التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.