أثارت الفنانة ” ريم البارودي ” الجدل خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي بعد تداول صورة من تعليقها على خبر إجراء زوجها السابق الفنان ” أحمد سعد ” لعملية تجميل في وجهه كشف عنها طبيب التجميل الخاص به .

وتضمن التعليق المنسوب إليها من حساب موثق بإسمها على صور لأحمد سعد قبل وبعد العملية نشرها حساب ” عرب وود ” إساءة إليه بلفظ خارج .. وهو الأمر الذي عرضها إلى الهجوم والانتقادات وسرعان ما تم حذفه .

لتخرج ريم البارودي بمنشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري للكشف عن حقيقة الأمر .

فكتبت قائلة : ” بسم الله الرحمن الرحيم .. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما .. صدق الله العظيم .. نسب لي على غير الحقيقة تعليق على صورة أحد الزملاء وهذا التعليق والحساب لا يمت لي بصلة نهائيا ” .

وتابعت : ” ومن هذا المنطلق أوكد من أنني لست من هذه النوعية ولا أتعامل بهذا الألوب فضلا عن إحترامي لنفسي وتربيتي وأهيب بكل العقلاء أصحاب الأدب والاحترام ممن تناولوا هذا الموضوع بطريقة غير راقية وغير مؤدبة أن يتحققوا من مصدر هذه النوعية الرخيصة من التعليقات قبل أن يتناولوا أو يصيبوا الناس في حرماتهم وحياتهم ” .

وأضافت ريم البارودي : ” وأخيرا سلاما عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ” .