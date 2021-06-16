أعلنت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” في بث مباشر خرجت به عبر حسابها على موقع فيس بوك عن إصابتها بمرض السكري بعد إجرائها لعدد من التحاليل الطبية .

وأعربت ريهام سعيد عن حزنها لإصابتها بهذا المرض مشيرة إلى أن إصابتها به لا تلوم أحد غيرها في التسبب بذلك نظرا لما عانت منه خلال فترة 20 سنة من تأثر بالضغوط والمضايقات مما أثر عليها ولكنها قررت الاهتمام بنفسها في الوقت الحالي .

فقالت : ” أنا طلعت تحاليلي أوحش حاجة والحمدلله .. أنا اكتشفت أن جالي سكر ودي حاجة لا ألوم عليها حد غير نفسي لأن أنا اللي حملت نفسي فوق طاقتي وكنت دايما بقول أن ربنا مش بيدي حد حاجة غير على قد طاقته .. السكر للأسف حاجة بشعة ولازم تحارب وما تاكلش وما تزعلش ودي حاجة صعبة أوي وسط اللي بنعيشه حاليا ” .

وتابعت : ” لإن إحساس الظلم أكتر حاجة بتوجع وبتضايق وعايزة أنصحكم ما تجوش أبدا على نفسكم ومفيش حاجة مستاهلة لأن كله بتدابير ربنا وأهم حاجة لو ليكم أعداء زي ما الرئيس قال : لما تكون عايز ترد على منتقديك ما تقعدش ترد على كل واحد ” .

وأضافت ريهام سعيد : ” طول عمري مكرسة نفسي إني أساعد الآخرين لكن أول مرة أبقى مكلفة إن أنا اللي بتعالج وقضيت 20 سنة أخلي بالي من الناس ومن شغلي ومن أقاربي وعائلتي لكن جاء الوقت اللي أخلي بالي فيه من نفسي .. عندي النية إني أبقى ناجحة أكتر ولكن أنا كنت عاطفية أوي وأرد بسرعة وعايزة أجيب حقي ” .

واستكملت : ” لكن خلاص مش هضيع عمري علشان معنديش حد يربيلي عيالي فعلى الأقل أقف جنب إبني وأنا بصحة كاملة .. كل واحد ضايقني ربنا يسامحه ويديله على قد نيته وأدعو الناس اللي عندهم سكر أنهم يحافظوا على صحتهم قدر الإمكان ” .

واستطردت : ” سمحت لناس يضايقوني طوال 20 سنة بدون وجه حق وسمحت لنفسي بغبائي إني أضايق نفسي لكن جاء الوقت اللي أخلي بالي فيه من نفسي ومن غير ما أهتم مين اللي بيتبلى عليا ومين اللي بيهاجمني .. ربنا ينصرني على أعدائي اللي معرفش هم أعدائي ليه ومش ذنبي إني ناجحة وأن اسمي رنان ” .

واختمت ريهام سعيد حديثها بالقول : ” لما وصلتني التحاليل حبيت أقولكم خلوا بالكم من نفسكم ومفيش حاجة في الدنيا مستاهلة لأن كل حاجة هتعدي وما تاخدوش فوق طاقتكم لأن ربنا عارف أنه بيدي كل واحد حاجة عارف إنه هيتحملها .. ما تضايقوش نفسكم أبدًا ” .