أعلنت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” في منشور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام عن تعرض حسابها على تطبيق واتس آب للاختراق .

وحذرت ريهام سعيد من الرسائل التي يتم إرسالها من الحساب بإنها ليست هي من تقوم بإرسالها .. فكتبت قائلة : ” الواتس آب بتاعي تعمل له هاكنج مش أنا اللي برسل أو برد من امبارح ” .

كما كتبت في تعليقها على المنشور موجهة رسالة إلى امرأة مجهولة لم تكشف عن هويتها في إشارة منها إلى أن هذه المرآة هي من اخترقت الحساب : ” ده المفروض عشان تلبسيني قضية ؟ ده إنتي غلبانة أوي يا بنتي روحي انتحري بكميه الشر اللي جواكي دي ” .