أعاد الفنان المصري ” أحمد فلوكس ” نشر المنشور الذي كتبته زوجته الأولى ” رابيا ” عبر حسابها على موقع ” فيس بوك ” موجهة من خلاله رسالة به بعد عودته إليها عقب انفصالهما منذ عام 2011 .

وجاء في المنشور : ” أنا فقط عدت إلى موطني .. موطني قلبك ولا غيره وطن .. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير ” .

وتابعت : ” وارزقنا الرحمة والمودة وعوضنا وإبننا عن سنين الإختبارات الصعبة وارزقنا دايما الخير والرضا والستر والعفة وصلاح الحال كله ” .

يذكر أن الفنان أحمد فلوكس كان قد أعلن في نهاية الشهر الماضي عن خبر عودته لزوجته الأولى رابيا وأن إبنه الوحيد ” سيف الدين ” بعد سنوات من الإنفصال ولكنهما كانا على إتصال بشكل دائم على الرغم من إقامة الزوجة خارج مصر .