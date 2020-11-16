كشفت ” سمر أبو شقة ” زوجة الفنان المصري ” تامر عاشور ” عن إصرارها على الطلاق منه بعد انفصالهما منذ ما يقرب من عام ونصف وذلك من خلال إجاباتها على أسئلة متابعيها من خلال خاصية الإستوري عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وأشارت سمر أبو شقة في إجاباتها إلى أنها لا تعيش مع زوجها تامر عاشور وإنها طلبت منه الطلاق كثيرا وهو الأمر الذي تصمم عليه ولا رجعة فيه على حد قولها .

يذكر أن سمر أبو شقة كانت قد انفصلت عن تامر عاشور بعد شهر واحد من زواجهما لعدم وجود تفاهم بينهما في عام 2017 .. ثم رجعا إلى بعضهما البعض مرة أخرى في منتصف عام 2018 حينما حضرا عقد قرآن الفنانة ” شيماء سيف ” وظهرا معا ثم رزقا بإبنتهما الوحيدة أيام .