نشرت ” سارة طارق ” أرملة الفنان المصري الراحل ” سعيد طرابيك ” منشوررا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” أحيت من خلاله الذكرى الخامسة على رحيل زوجها .

وتضمن المشنور صورتين للفنان الراحل سعيد طرابيك وكتبت في تعليقها عليها : ” تمر الأيام وتمضي السنين ويبقى في القلب الغالي سعيد طرابيك .. تمر اليوم الذكرى السنوية الخامسة للغائب الحاضر أغلى إنسان عندي في الدنيا كلها هتفضل في قلبي طول عمري ” .

وتابعت سارة طارق : ” ياريت كل الناس اللي بتحبه تدعيله بالرحمة والمغفرة .. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهمني الصبر والسلوان يا رب ” .

يذكر أن الفنان سعيد طرابيك رحل عن عالمنا في ال 15 من شهر نوفمبر لعام 2015 بعد صراع مع المرض وشهور من زواجه .