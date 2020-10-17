أقيم مساء أمس الجمعة عزاء الفنان المصري الراحل ” محمود ياسين ” في منطقة الشيخ زايد والذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام .

ولكن لوحظ غياب الفنان ” عادل إمام ” عن حضور العزاء وهو ما أثار الجدل والتساؤلات حول سبب غيابه .. فالبعض تحدث عن مرور الزعيم بوعكة صحية منعته من التواجد بالعزاء والبعض الآخر أشار إلى أن الخلافات السابقة بين الفنان الراحل وعادل إمام هي السبب .

إلا أن مصادر مقربة من الفنان عادل إمام خرجت بتصريحات صحفية لها حول سبب غيابه عن الجنازة والعزاء وهو إتخاذه لإجراءات خاصة بفيروس كورونا نظرا لكبر سنه وأن أسرته تمنع عنه الزيارات أو إستقبال الضيوف لحمايته وإنه يقيم حاليا في الساحل الشمالي .

وأشاروا إلى أن الزعيم قام بالإتصال هاتفيا بالفنان ” عمرو محمود ياسين ” لتقديم واجب العزاء له في وفاة والده .. وطلب الأخير من عادل إمام عدم الحضور خوفا عليه ولعدم تعرضه لأي مخاطر نتيجة الزحام الشديد في صلاة الجنازة .