خضعت الفنانة المصرية ” سمية الخشاب ” مؤخرا لجلسة تصوير أثارت الكثير من الجدل بين المتابعين والتي تعرضت من جرائها لبعض الانتقادات ومن اعتبر أن ظهورها كان جريئا للغاية .

حيث ظهرت سمية الخشاب في الصور وهي في حمام السباحة وسط فاكهة البرتقال والتي كانت مغطاة بها أيضا .

لتخرج سمية الخشاب في تصريحات لها من خلال برنامج ” ET بالعربي ” لتكشف عن سبب استخدامها للبرتقال في جلسة التصوير .

فقالت أن التصوير تم في منزلها وأن البرتقال المستخدم كان من شجرة البرتقال المتواجدة في حديقة منزلها .

وتابعت : ” حبيت فكرة البرتقال علشان حسيت اللوك هيطلع منعش يعني فصل الصيف والبرتقال وفيتامين C .. والتعليقات على الصور على السوشيال ميديا كانت مضحكة ولطيفة في نفس الوقت ” .