روت فتاة سورية لاجئة عن تفاصيل تعرضها للاغتصاب في مصر على يد شاب من أسرة كانت تقيم لديهم عندما قدمت إلى البلاد منذ كان عمرها 7 أعوام.

وأوضحت الفتاة في مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، أن عمرها حاليًا 17 عامًا، وقدمت إلى مصر مع أحد أقاربها الذي توفي لاقحًا وأقامت مع أسرة في كفر الشيخ.

وأضافت: أنها تعرضت للاعتداء الجنسي وأصبحت حامل، وعندما هددت بفضح الأمر قامت والدة الفاعل بتهديدها بالقتل، وأرسلتها للعمل في القاهرة.

وختمت الفتاة السورية: أن أحد المزارعين عطف عليها وأقامت عنده لحمايتها، ومناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسي باستخراج هوية لها وأوراق ثبوتية لابنها.