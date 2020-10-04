قامت شابة مصرية تدعى ” نرمين ” برفع دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة وذلك بعد أن اقترح عليها أن يمنحها كل ما يلزمها من مال من أجل إجراء عمليات تجميل كي تصبح قريبة الشبه من الفنانة ” ياسمين صبري “وتقليدها في حركاتها وملابسها وكلامها وكل شيء وأنه لن يتركها بعدها .

وهو الأمر الذي لم تقبل به الزوجة وطلبت من زوجها أن يبحث عن سيدة أخرى توافق على هذا العرض كما طلبت منه الطلاق وديا على الرغم من أن زواجهما لم يمر عليه سوى أشهر قليلة .. إلا إنه رفض ذلك بسبب صلة القرابة التي تجمعهما وأنه لا يريد إثارة أزمة داخل العائلة .

وعلى الجانب الآخر علقت الفنانة ياسمين صبري على هذا الأمر فقالت : ” نفسي اشوف نرمين عشان اقولها إنها تستاهل الحب والاهتمام حتى يمتلئ قلبها ويفيض وإنها تستحق .. إزاي اوصل لنرمين ” .