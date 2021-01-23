توفى مقدم البرامج الحوارية المذيع الأمريكي الشهير ” لاري كينج ” صباح اليوم السبت عن عمر يناهز 87 عاما في مستشفى سيدارز سيناء الطبي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد .

وأصدرت شركة أورا ميديا لمؤسسها لاري كينج بيانا تنعي وفاته جاء فيه : ” بحزن عميق تعلن شركة أورا ميديا وفاة الشريك المؤسس والإعلامي والصديق لاري كينج الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 87 عاما في مركز سيدارز سيناي الطبي في لوس أنجلوس ” .

يذكر أن لاري كينج كان قد أصيب بفيروس كورونا في مطلع شهر يناير الجاري وتم نقله على إثر ذلك إلى المستشفى .