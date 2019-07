شاهدوا.. تغريدات ساخرة وغاضبة من زوجة اردوغان بسبب حقيبة يد نسائية

View this post on Instagram

Ülkemize resmî bir ziyarette bulunan Irak Cumhurbaşkanı Berhan Salih’in eşi Serbagh Salih ile İstanbul Ataşehir’de Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ni ziyaret ettik. Tarım ve bitkiler konusuyla yakından ilgilenen Salih ile Irak ve Türkiye florası hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.