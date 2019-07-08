شاهدوا.. تغريدات ساخرة وغاضبة من زوجة اردوغان بسبب حقيبة يد نسائية

اطلق نشطاء أتراك تغريدات ساخرة وبعضها غاصبة، على موقع التواصل تويتر، استهدفت زوجة الرئيس التركي رجب طيب ارودغان، بعد انتشار مقاطع لها وهي تحمل حقيبة يد نسائية صغيرة, اثارت سخط ناشطين أتراك.
وكانت أمينة أردوغان، لحظة نزولها برفقة زوجها من الطائرة في زيارة إلى اليابان، لحضور قمة مجموعة الـ 20، تحمل حقيبة صغيرة في يدها.
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
Japonya programımız kapsamında Tokyo Camii’ni ziyaret ettim. Dünyanın her yerinde camiler, insanı aynı selamla karşılar. Camiler, biz Müslümanlar için gurbetin bittiği yerlerdir. Selamlaşmanın en şık örneğini gördüğümüz Japon kardeşlerimizle, tebessümü sadaka sayan İslam’ın mabedinde buluşmaktan büyük mutluluk duydum.
ولكن اي حقيبة هذه حتى تثير حنق المواطنين الأتراك، انها من ماركة /هيرميس/ الفرنسية الفاخرة، التي انتج منها عددا محدودا جدا، ويبلغ حجمها 20 سم، والمشكلة ليست في الماركة او الحجم، انما سعرها الذي يبلغ 50- 67 الف دولار، وهذا رقم يصدم المواطن التركي الذي يعاني ازمة معيشة خانقة، في ظل السياسات الاقتصادية لحكومة زوجها اردوغان، وعلق احد المغردين، أمينة في اليابان، والناس تتجول في بلادها وهم يتضورون جوعا دون عمل.
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
Ülkemize resmî bir ziyarette bulunan Irak Cumhurbaşkanı Berhan Salih’in eşi Serbagh Salih ile İstanbul Ataşehir’de Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ni ziyaret ettik. Tarım ve bitkiler konusuyla yakından ilgilenen Salih ile Irak ve Türkiye florası hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
واشار مغرد آخر إلى انتحار مواطن تركي لعجزه عن دفع اجار السكن، بينما السيدة امينة سافرت إلى اليابان وهي تحمل على كتفها، حقيبة ثمنها 50 الف دولار، وماذا عن ذلك انها فقط 300 الف ليرة تركية.