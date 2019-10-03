شاهدوا.. حفل زفاف “أسطوري” بتكلفة خيالية لابنة وزير بنظام الأسد وابن سفير

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي معلومات حول التكاليف الباهظة لحفل زفاف سالي عزام، ابنة وزير شؤون رئاسة الجمهورية في نظام الأسد منصور عزام، من زين العابدين عباس ابن سفير النظام في الهند رياض عباس.

حفل الزفاف الباذخ

وكان حفل الزفاف الباذخ قد أقيم الأسبوع الماضي في منتجع يعفور بالعاصمة السورية دمشق، وحضره كبار المسؤولين، ورجال المال والأعمال و”أثرياء الحرب” في نظام الأسد حسب شبكة “السويداء 24”. وبلغت تكاليف الحفل الذي وصف بـ”الأسطوري”، وفق صفحات موالية للنظام، أكثر من مليوني دولار (مليار و300 مليون ليرة سورية)، وبلغ فيه ثمن فستان العروس 100 ألف دولار أميركي من تصميم المصمّم اللبناني زهير مراد، وفقاً للمعلومات المتداولة.

6 فنانين من لبنان

كما وأحيا الحفل 6 فنانين من لبنان، وتضمّن الحفل عروضاً لراقصات ولفرقة روسية، واستقدم الطعام والمأكولات من أشهر المطاعم اللبنانية، كما تمّ تقديم أكثر من 20 صنفاً من أفخر أنواع السيجار الكوبي والمشروبات المستوردة. وكان قد افتتح الحفل بعزف “النشيد الوطني”، وتخلّله ترديد لهتاف “بالروح بالدم نفديك يا بشار”، وقدّمت خلاله هدايا ثمينة للعروسين، كان أغلاها “تاج من الماس”، من قبل النائب في مجلس شعب النظام براء القاطرجي للعروس.

العروس تعمل إعلامية

يذكر أنّ العروس سالي عزام تعمل إعلامية في قناة سما الموالية للنظام، أما العريس رياض عباس، الذي يعرف عن نفسه بأنه باحث في الشؤون السياسية الاقتصادية، فيعمل بمنصب نائب المدير العام للشركة الهندية للجرارات الحديثة ويملك ربع قيمة أسهمها، وبمنصب المدير العام لشركة ميثاق للتعهدات ويملك نصف قيمة أسهمها، وفقاً لموقع “الاقتصادي”. وأثار حفل الزفاف الباذخ حفيظة الموالين لنظام الأسد الذين تساءلوا عن مصدر الأموال التي صرفت في الحفل، خاصة أن أعلى راتب سوري لأكبر موظفي الدولة يتراوح بين 100- 150 دولار في الشهر، وباعتبار أن والدي العروسين موظفين لدى الدولة.