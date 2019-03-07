شاهدوا ردة فعل صادمة لـ عريس تجاه عروسه بعدما داعبته قبل أكل حلوى الزفاف

حاولت عروس أن تمازح عريسها في يوم زفافهما، لكن الرجل لم يتحمل تصرفها وجاء رد فعله فوريا، وصادما بشدة، لها وللحاضرين بالحفل، وفق ما أظهر شريط فيديو.

وبدأ الفيديو بلحظة رفع الطرحة عن وجه العروس التي وقفت في هدوء وخجل بجوار عريسها، الذي أطعمها قطعة من الحلويات في فمها، وبدأ أن الأمور تسير على ما يرام.



وعندما جاء دور العروس لـ”ترد الجميل”، حاولت مداعبة العريس بطريقتها الخاصة لكنها لم تحسب جيدا حساب ما فعلته،فعندما قرب العريس فمه من قطعة الحلوى أبعدتها في مداعبة عنه، لكن العريس انفجر غضبا وصفع زوجته بشدة أمام الجميع، لدرجة أنها سقطت بقوة على مقعد خلفها ، بحسب سكاي نيوز نقلاً عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .

وانقلبت الأجواء رأسا على عقب في حفل الزفاف، إذ تحولت نظرات الحب والإعجاب إلى صدمة وغضب بدت واضحة على وجه العروسين، اللذين راحا يتحدثا مع أشخاص بجوارهما، يبدو أنهم من الأقرباء.