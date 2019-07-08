شاهدوا ردة فعل مذيعين أمريكيين على الهواء لحظة وقوع زلزال !

كشف شريط فيديو ما قامت به مذيعة شبكة تليفزيون “CBS” الأمريكية على الهواء مباشرة، في لحظة وقوع زلزال بقوة 7.1 على مقياس ريختر، والذي ضرب ولاية كاليفورنيا أمس الجمعة.

وحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، كانت المذيعة سارة دونتشي تقرأ الأخبار بصحبة زميلها خوان فرنانديز، في استديو شبكة تليفزيون “CBS” في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وفجأة شعر المذيعان بالزلزال، ورغم الذعر البادي عليهما، خاصة دوننتشي، لكن المذيعين تمالكا نفسيهما، واستكملا قراءة الخبر.

وعند لحظة معينة أمسكت دونتشي يد فرنانديز، ثم نهضت وقررت أن يخرجا في فاصل ويعودان بعده، وبسرعة هبطت لتختبئ أسفل المنضدة، وهو أحد أهم الإجراءات للاحتماء أثناء وقوع الزلزال.

وحسب موقع قناة “الحرة”، فقد ضرب زلزال هو الأقوى في ربع قرن الجمعة جنوبي ولاية كاليفورنيا الأميركية بعد يوم واحد من زلزال ضرب المنطقة ذاتها.

وقال المرصد الجيولوجي الأميركي إن زلزالاً بقوة 7.1 على مقياس ريختر ضرب جنوب كاليفورنيا، وهو ما ورد أيضًا من المرصد الأوروبي للزلازل.