كشف الكونغولي لوفولو راندي الحبيب السابق لنجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية، ​رهف القنون​، عن تطور صادم يتعلق بإبنتهما، مشيراً الى أنه لا يعرف أين هي أم إبنته، التي تخلت عنها وتركتها، كما كشف تفاصيل صادمة حول ما طلبته رهف بما يخص إبنتهما



وكانت رهف أعلنت في كانون الأول/ديسمبر الماضي إنفصالها عن حبيبها “أندي”، وكتبت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: “لمن يتساءلون عما يحدث.. أنا لم أعد في علاقة الآن.. ، وهذا قرارنا والأفضل لي كوني تسرعت في عمر صغير بدخولي في العلاقة بدون استعداد ولخبطة في ميولي”.



