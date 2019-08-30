شاهدوا صورة تفضح حقيقة بائعة الأيس كريم لبوتين وأردوغان.. ظهرت مع الرئيس الروسي قبل عامين!

أثارت المرأة التي اشترى منها الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» آيس كريم لضيفه رئيس الوزراء التركي «رجب طيب أردوغان»، فضول الصحفيين الروس بعد أن تبين أنها نفس المرأة التي باعت الآيس كريم لبوتين في نفس الحدث منذ عامين.

ووفقا لوسائل إعلام عالمية ،فقد لاحظ الصحفيون الروس بأن المرأة ، هي نفس المرأة التي بدا الأمر وكأنها “حيلة عفوية” عندما اشترى فلاديمير بوتين آيس كريم للرئيس التركي الزائر رجب طيب أردوغان وسط حراسة خاصة مشددة، ولكن يبدو الآن أن زعيم الكرملين لديه بائعة أيس كريم الشخصية الخاصة به في متناول اليد كلما احتاج إليها.

قد انتشرت شائعات عن إمكانية أن تكون عضوًا في جهاز الأمن الخاص به وفقًا لـ الدايلي ميل، وذلك بعدما لاحظ الصحفيون الروس بأن بائعة الآيس كريم الشقراء في المعرض الجوي الدولي «ماكس 2019» يوم الأربعاء هي نفس المرأة الموجودة قبل عامين ولم يتغير شكلها كثيرا .