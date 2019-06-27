شاهدوا فاشينيستا سعودية تُغضب المتابعين بوضعها الشوكولا في الحفاضات

أثارت فاشينيستا سعودية غضب رواد سعوديين عبر مواقع التواصل الإجتماعي وشنوا هجومهم عليها بعد ظهورها في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص، وقد وضعت الشوكولا داخل حفاض أطفال.
ونشرت أماني الحنطي مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي لحظة زيارة صديقاتها لها في منزلها، وقدمت لهن الضيافة بحفاضات الأطفال في جو ساده الضحك والمرح.
وانهالت عليها التعليقات السلبية واصفين تصرفها بـ”القذر” و”المهين للنعمة”.
الحمدلله الذي عافنا مما ابتلاها به
إلى أي درجة يصل البعض في سخافة المحتوى و تدني المستوى الأخلاقي و السطحية في الأسلوب
الفعل فردي ولا يمس المجتمع الوطني وإنما تصرف شخصي لأسلوب حياتها و ما تربت عليه في تعاملها ومعيشتها الاجتماعية
#اماني_الحنطي pic.twitter.com/wAJ7Qd0bne
— Rakan Alzarqaa (@RaKKaN7K) June 27, 2019