شاهدوا فعلة غريبة من نوعها.. ابن “محب كثيرا لوالدته” يلقي 100 ألف دولار نقوطا في حفل زفافها

لأنه ليس هناك إلا “أم واحدة” أقدم ابن “محب كثيرا لوالدته” على فعلة غريبة من نوعها مؤخرا، وألقى مغني الراب “جاكويس” رزم من الأموال على أرضية حلبة الرقص كنقوط لوالدته في عرسها.

ودخل جاكويس حلبة الرقص وهو يحمل كيسا وحقيبة تحتويان على 100 ألف دولار عدا ونقدا، ألقاها وسط المرقص.

وتحدث المغني الشاب رودريغيز جاكويس برودناكس أو “جاكويس”، البالغ من العمر 24 عاما، عن مدى حبه لأمه روزي برودناكس.

وأقيم حفل زفاف والدة جاكويس في منتجع “شاتو إلان” في بريزلتون في جورجيا، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على صفحات التواصل الاجتماعي المغني الشاب بجانب رزم الأموال الملقاة على أرضية المرقص، الأمر الذي لقي ترحيبا وتهليلا من الحضور.

وكان جاكويس صور في فيديو سابق أمه وخطيبها بوبي تومبسون وقال “هذا هو الحب الذي لا يقدر بثمن”.

وبعد أن ألقى جاكويس الأموال على أرضية المرقص، احتضن والدته وقال لها إنه يحبها و”افعلي بها شيئا لك” ثم هنأ خطيب والدته وبارك لهما زواجهما.