شاهدوا لتصبح شبيهة ميغان ماركل خضعت لعمليات تجميل بقيمة 25 الف دولار.. فهل نجحت؟

بعد زواجها من الأمير هاري أصبحت الممثلة الأميركية ميغان ماركل واحدة من أهم نساء العالم متابعةً وإهتماماً، إلى أن وصل الأمر لدى إمرأة أميركية لحدّ الهوس الأمر الذي دفعها لإنفاق حوالي الـ 19 ألف جنيه استرلينيّ، ما بعادل 25 ألف دولار، على بعض العمليات الجراحية، التي خضعت لها، لكي تشبه في الأخير ماركل.

اكسوشيتل جرير، 36 عامًا، من هيوستن (تكساس)، خضعتْ بالفعل، لعدّة جراحات تجميلية في الأنف، الفكّين، والشّفاه، فضلاً عن خضوعها لعملية شفط دهون، على أمل أنْ تشبه ميغان ماركل وذلك بحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية.

وقالت جرير:”أشعر بالسعادة مجددًا، حين أنظر في المرآة، فما زلت أرى نفسي، لكنْ بشكل أفضل. وقد بدأتْ تلح علىَّ فكرة التشبّه بميغان قبل عامين، حين وضعتُ ابنتي، ايسلا، التي تصرخ الآن “ماما ماما” حين ترى أي صور لميغان”.

وأضافت أنها كانت تحاول تقليدها في البداية عن طريق الملابس والمكياج إلا أن الأمر لم يأتي بالنتيجة التي تمنتها فبدأت تراودها فكرت إجراء عمليات تجميل مهما كلّف الأمر.

وتابعت:”فأنا أحبّها بالفعل، ودائمًا، ما أراها صاحبة شخصية أنيقة، وأتصوّر أنّها جميلة بشكل كبير، وهو ما ساهم في تعزيز درجة إعجابي بها. ورغم أنّني لستُ مطابقة تمامًا لها في الشّكل، لكنّني أرى، أنّ هناك أوجه تشابه كثيرة بيننا الآن، خصوصًا أنفي، التي باتت متشابهة بشكل كبير مع أنفها”.