شاهدوا لهذا السبب اختار الامير هاري اسم “آرتشي” لابنه!

كشف موقع دايلي ميل، أن الأمير هاري اختار اسم آرتشي لابنه تيمنا بصديقه وهو الرائد توم آرتشر بيرتون، المعروف بين اصدقاءه باسم “آرتشي” الذي سمح له بتحقيق حلمه طوال حياته في خدمة بلاده في أفغانستان عام 2008.

واستطاع وقتها الرائد آرتشي إقناع كبار الضباط بالسماح للأمير بأن يصبح أول فرد من العائلة الملكية – بعد الأمير أندرو- يشارك في منطقة حرب كما أبقاه بعيدا عن أعين وسائل الإعلام للحفاظ على سلامته، ويرجع له الفضل في إنقاذ مسيرته المهنية، بعدما كاد الأمير أن يستقيل من الجيش لغضبه الشديد من عدم إرساله إلى العراق للمشاركة مع قوات بلاده.

ومن وقتها أصبح الرائد و​الامير هاري​ صديقين عزيزين حتى انه كان حاضر في حفل زفاف الامير وميغان وزفاف الأمير وليام وكيت ميدلتون.

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