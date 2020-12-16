الى من منحتنى حياه جديده..الى أول من منحتنى الامومه…الى صديقتى الاولى و المفضله

كل سنه وانتى بنتى اللى بتكبر قدامى و انا فخوره بيها و بأخلاقها و شطارتها و أدبها…كل سنه و انتى حبييتى و بنتى و أختى و صحبتىً يا حته منى ويارب يقدرنى انى اكون أم جديره بيكى انتى وأختك

HB Tia pic.twitter.com/yphzHDo1KE