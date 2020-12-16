نشرت الإعلامية المصرية ” رضوى الشربيني ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” وجهت من خلالها رسالة إلى إبنتها ” تيا ” احتفالا بعيد ميلادها .
وتضمنت التغريدة صورة تجمع بين رضوى الشربيني وإبنتها وكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” إلى من منحتنى حياه جديدة .. إلى أول من منحتنى الأمومة .. إلى صديقتى الأولى والمفضلة .. كل سنة وإنتى بنتى اللى بتكبر قدامى وأنا فخورة بيها وبأخلاقها وشطارتها وأدبها ” .
وتابعت : ” كل سنة وإنتى حبييتى وبنتى وأختى وصحبتىً يا حتة منى ويارب يقدرنى إنى أكون أم جديرة بيكى إنتى وأختك .. عيد ميلاد سعيد تيا ” .