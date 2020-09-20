نشرت الفنانة الأردنية ” ديانا كرزون ” الصور الأولى لها برفقة زوجها الإعلامي الأردني ” معاذ العمري ” من شهر العسل عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري .

وظهرت ديانا كرزون في الصور برفقة زوجها أثناء تناولهما وجبة الإفطار في أحد الفنادق بقرية وادي رام الصحراوية في الأردن .

حيث لم يتمكنا من السفر إلى الخارج وفضلوا قضاء شهر العسل في الأردن بسبب إجراءات السلامة العامة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا .

يذكر أن ديانا كرزون كانت قد احتفلت بزواجها من معاذ العمري يوم الإثنين الماضي في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء .