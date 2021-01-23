أثارت الأخصائية النفسية السعودية ندى الأطرش موجة كبيرة من الجدل بعد تصريحها أن قرار الرجل الزواج بأخرى قرار شجاع، ولا يعتبر خيانة لزوجته الأولى.

وقالت الأطرش، في مقابلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”: “بوجه عام، وما أراه في عياداتي، أن المرأة تصاب بالصدمة في أول معرفتها بالزواج عليها، وتنكر هذا التصرف، وتطلب الطلاق، أو ترفض معاشرة زوجها وتتهمه بالخيانة، وهذا ما أستغربه؛ لأن الزواج بأخرى لا يعني الخيانة؛ لأنه طبق شرع الله”.

الأخصائية النفسية "ندى الأطرش":



زواج الرجل بزوجة ثانية ليس خيانة لزوجته الأولى .. بل هو قرار شجاع؛ لأنه يُطبق شرع الله .

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pic.twitter.com/ieDP2rXM0u — خبر عاجل (@AJELNEWS24) January 22, 2021

ورأت الأطرش أن الزواج الثاني هو شجاعة من الرجل في ظل المسؤوليات الجِسام الملقاة على عاتقه، لافتةً إلى أن الرجل يكون في صراع بين ارتكابه الخيانة ومخالفة شرع الله، وبين إرضاء زوجته بعدم الزواج.

وأضافت: “هذا خيار صعب للرجل؛ لأن الخيانة شيء فظيع، وقد ترفض المرأة الزواج، إلا أنها ترضى بالأمر بعد مرور فترة تتراوح بين 6 شهور وعامين، إذا كان الرجل عادلًا”.

وقد اثار كلام ندى الأطرش موجة كبيرة من الجدل بين مستنكر مؤيد لكلامها حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “الشرع حلل لم يأمر، النبي صل الله عيه وسلم منع علي بن ابي طالب من الزواج على زوجته فاطمه رضي الله.، لذالك ليس شجاعه الزواج بزوجه ثانيه،بل جبان يهرب من مواجهة حياته الزوجيه ايا كانت بالهروب لزوجه ثانيه” و “مثقفة وناضجة وكلامها سليم واللي يرفض كلامها فقط لاسباب شخصية او ميول نسائي صعب تغيره في نفسها وعااامة النساء يغارون والا ماهم نساء والرجال يتزوجون والا ماهم رجال”.

عمر ابن ابي طالب هاذي جديدة والله اول مره اسمع عمر ابن ابي طالب قصدك علي ابن ابي طالب رضي الله عنه — حسَاَنّ عْبَدُالله (@hassan1_hassa1) January 22, 2021

عجبتني كلمة ناضجه — A.. A.. (@AAM50284369) January 22, 2021

مو شرط يبحث عن هالفئة انا اعرف شخصيا واحد تزوج ثلاث والثانية والثالثة اقل من ٣٠ سنة واعرفه واعرف ذوقه ومستحيل ياخذ واحدة ماهي حلوة واموره ماشية تمام وقاعد يزن عليّ ليل نهار اعدد قلت له الي رادني فقط ماعندي بيت ملك والا والله لاحطم رقمك بأربع — أبوعبدالرحمن (@aleid_ali) January 22, 2021

أعتقد كلامها منطقي وعقلاني لماذا تحرمو وتشوهوا ما احّل الله إذا كان الرجل عادل ومقتدر لا مانع والا عاجبكم الفساد والبنات يعرفوا شاب واثنين وثلاثة — Fawzi (@fawzi_747) January 22, 2021