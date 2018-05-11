شاهد: أصغر متحرش في العالم طفل مصري 4 سنوات يتحرش بزميلته في الحضانة.. ما حكم القاضي!

أثارت واقعة اتهام طفل مصري عمره 4 سنوات بالتحرش بزميلته 3 سنوات داخل حضانة جدلا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لاسيما بعد تطور الأمر وإحالة الصغير للمحاكمة.

وتعود تفاصيل الواقعة، التي عرضها الإعلامي محمد الباز، حينما ذهب والد الطفلة ويعمل مأذون شرعي لإحضار ابنته من الحضانة فوجئ بالطفل محمد يقبلها فما كان منه إلا أن اعترض على هذه التصرف الطفولي وهاجم الإدارة وذهب لتحرير محضر بالواقعة.

ووفقا لوالد الطفل “محمد سامح مدكور 4 سنوات” قال إن القضية تطورت وذهبت للنيابة التي حولت التهمة بدورها لمحكمة جنح دمنهور بالبحيرة –إحدى محافظات مصر- ومن ثم حولت إلى جنح أحداث بسبب صغر السن، وحينما جاء موعد نظر القضية رأى القاضي المتهم “الطفل محمد” فما كان منه إلا أنه قبله وأعطاه براءة من هذه التهمة وعاد مع والده والمحامي للبيت.