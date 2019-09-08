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شاهد.. استخراج 24 ملعقة وشوكة و7 فرش أسنان وخاتم وسلسلة من معدة مريض مصري

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استخراج 24 ملعقة وشوكة و7 فرش أسنان وخاتم وسلسلة من معدة مريض مصري

استخراج 24 ملعقة وشوكة و7 فرش أسنان وخاتم وسلسلة من معدة مريض مصري

تمكن طاقم طبي مصري من استخراج 20 ملعقة وأدوات مطبخ ومجموعة من فرش الأسنان وسلاسل ذهبية من بطن مريض مصري.

وكشف فريق من أطباء الجراحة بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة شمال مصر، وجود مجموعة كبيرة من أدوات المطبخ، بالإضافة إلى خواتم وسلاسل ذهبية داخل أمعاء مريض عقلي.

وأعلن الدكتور أمجد فؤاد رئيس الفريق الجراحي أن الفحوص الطبية كشفت وجود مجموعة من أدوات المائدة داخل بطن مريض يبلغ من العمر 20 عاما، ويعاني من ضمور بالمخ، مضيفا أن الشاب وصل إلى المركز وهو يعاني من آلام شديدة بالبطن.

وأضاف أنه تم على الفور إجراء جراحة عاجلة و استخراج 20 ملعقة، وخاتم ذهب ومجوهرات، و6 فرش أسنان، وبعض الأجسام الغريبة، مشيرا إلى أن المريض حالته مستقرة حاليا.

وقال إن الشاب ابتلع تلك الأشياء منذ 6 شهور، واستمرت طيلة تلك الفترة داخل بطنه، مضيفا أن والدته اكتشفت اختفاء أعداد كبيرة من الأدوات الخاصة بالمطبخ، وبعض المجوهرات الخاصة بها، ولم تشك في أن ابنها ابتلعها.

وأكد رئيس الطاقم الطبي أن الشاب خضع لجراحة استمرت ساعتين، وتم وضعه تحت الإشراف الطبي للملاحظة، مؤكدا أن حالته أصبحت مستقرة.

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