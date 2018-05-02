شاهد.. اغتصاب جماعي لمراهقة هندية والشرطة تلقي القبض على أربعة شبان

ألقت #الشرطة_الهندية القبض على أربعة مراهقين بعد أن انتشر على نطاق واسع فيديو يُظهر قيامهم بتمزيق ملابس فتاة في قرية.

وقال ضابط شرطة يدعى نيار حسنين الاثنين إن أربعة شبان آخرين ما زالوا مطلوبين.

ووقع الهجوم في بهارثورا على بعد 60 كيلومترا جنوب باتنا عاصمة ولاية #بيهار شرقي البلاد. ولم يتضح على الفور ما الذي حدث، ولم تفصح الشرطة عن أي تفاصيل عن الضحية، التي بدا أنها في سن المراهقة أو في سن مبكرة.

وتظهر في الفيديو مجموعة من الرجال والفتيان يحومون حول فتاة على طريق ترابي ويمسكون بها ويتلمسونها وهي تردهم وتتوسل إليهم أن يتركوها. ويبدو في المقطع المزيد من الشبان الذين يشاهدون الاعتداء، وبعضهم يصوره بهواتفهم.