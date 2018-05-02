الصفحة الرئيسية منوعات شاهد.. اغتصاب جماعي لمراهقة هندية والشرطة تلقي القبض على أربعة شبان

شاهد.. اغتصاب جماعي لمراهقة هندية والشرطة تلقي القبض على أربعة شبان

بواسطة -
0 99
Horrifying Video footage gang of men attacking young gril in India Bihar

شاهد.. فتاة هندية تتعرض لاغتصاب جماعي.. الشرطة تلقي القبض على أربعة شبان

ألقت #الشرطة_الهندية القبض على أربعة مراهقين بعد أن انتشر على نطاق واسع فيديو يُظهر قيامهم بتمزيق ملابس فتاة في قرية.

وقال ضابط شرطة يدعى نيار حسنين الاثنين إن أربعة شبان آخرين ما زالوا مطلوبين.

ووقع الهجوم في بهارثورا على بعد 60 كيلومترا جنوب باتنا عاصمة ولاية #بيهار شرقي البلاد. ولم يتضح على الفور ما الذي حدث، ولم تفصح الشرطة عن أي تفاصيل عن الضحية، التي بدا أنها في سن المراهقة أو في سن مبكرة.

وتظهر في الفيديو مجموعة من الرجال والفتيان يحومون حول فتاة على طريق ترابي ويمسكون بها ويتلمسونها وهي تردهم وتتوسل إليهم أن يتركوها. ويبدو في المقطع المزيد من الشبان الذين يشاهدون الاعتداء، وبعضهم يصوره بهواتفهم.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.