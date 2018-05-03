شاهد.. الأمير ويليام يغلبه النعاس ويغط في النوم أثناء مراسم رسمية

انتشر فيديو للأمير ويليام في وسائل التواصل الاجتماعي يغالبه النعاس أثناء حضوره فعالية رسمية.

ولم يستطع الأمير ويليام الصمود أمام النعاس الذي غالبه مرات عدّة أثناء تأدية مراسم إحياء “يوم الأنزاك”، لتخليد ذكرى ضحايا إحدى معارك الحرب العالمية الأولى من أستراليا ونيوزيلندا، بحسب “روسيا اليوم”.



ويظهر الفيديو أيضاً الأمير ويليام إلى جانب شقيقه هاري وعروسته ميغان ماركل.

وبرر المعلقون على شبكات التواصل الاجتماعي نوم الأمير ويليام في هذه المناسبة أمام الناس، بالأرق الذي يصاحبه منذ أيام عدّة بعد أن أصبح أباً للمرة الثالثة.

وهذه حجة قوية للنوم غير الإرادي في الأماكن العامة بحسب المعلقين.