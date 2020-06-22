خرج الفنان ” محمد أسامة ” الشهير بأوس أوس بمنشور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” في التعليق الأول له بعد وفاة نجله ” علي ” ذو ال 3 شهور يوم أمس الأحد .

فكتب ناعيا إبنه الراحل : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. الله يرحمك يا علي يا حبيبي ما تتعزش على اللي خلقك .. الوفاة طبيعية كان نايم وزي الفل .. ربنا يصبرنا على فراقك ” .

وتابع : ” أنا أسف جدا مش قادر أرد على رسايل ولا مكالمات .. ربنا يخليكم ولو بتحبوني من قلبكم بجد دعواتكم لرويدا مراتي ربنا يصبرها ويصبرنا على فراقه وتبقى كويسة بإذن الله ويبارك لنا ويحفظ لنا عمر بإذن الله وقدر الله وما شاء فعل ” .